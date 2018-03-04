Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне

Капитан "Фиорентины" и защитник сборной Италии Давиде Астори утром 4 марта умер во сне, сообщает официальный сайт клуба. Игроку обороны "фиалок", которым в разное время интересовались "Спартак" и "Зенит", был 31 год.
- "Фиорентина" глубоко опечалена и вынуждена сообщить, что наш капитан Давиде Астори умер, - говорится в сообщении клуба. - В связи с ужасностью и деликатностью ситуации, просим СМИ проявить сочувствие и уважение к его семье.
Отметим, что на сегодня у "Фиорентины" был запланирован выездной матч 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". Начало игры - в 17.00 по московскому времени. Встреча отменена.
В этом сезоне Астори принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. До перехода в "Фиорентину" он играл за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому".
В составе сборной Италии Астори выступал с 2011 по 2017 год. За это время он принял участие в 14 матчах, забив 1 гол.
blinkers
На самом деле, смерть во сне считается лёгкой. Бог таким образом забирает человека, который чист и не мучается. С другой стороны, смерть есть смерть. Она забрала достойного и нужного там (если есть потусторонний мир). Спи спокойно, капитан Фиорентины. и Пусть замля тебе будет пухом.
16:21
andy777
Н-да, в таком возрасте это шок! Вся жизнь еще была впереди, семья и дети... Трагедия. Соболезнования семье и близким.
15:11
foreverCSKAforever
Жесть какая. Мои соболезнования родным и близким!
14:59
Солёный
Бабасян Арсен Ноунеймович ... такая формулировка "во сне" всегда для СМИ...
14:54
Angeldust
Бабасян Арсен Ноунеймович, Смерть в 31 год - лучшая смерть? Когда нечего сказать путного, лучше молчать
14:43
Excalibur
спорт убивает
14:37
maslo
RIP
14:25
ЗЮК~
Что за помойка?Даже в новости о смерти нужно желтить.
14:20
Бабасян Арсен Ноунеймович
Самая лучшая смерть, внезапно и без мучений. Поцелованный Богом.
14:15