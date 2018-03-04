14:06 | Футбол — Италия

Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне

Давиде АСТОРИ. Фото AFP
Давиде АСТОРИ. Фото AFP
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Капитан "Фиорентины" и защитник сборной Италии Давиде Астори утром 4 марта умер во сне, сообщает официальный сайт клуба. Игроку обороны "фиалок", которым в разное время интересовались "Спартак" и "Зенит", был 31 год.

- "Фиорентина" глубоко опечалена и вынуждена сообщить, что наш капитан Давиде Астори умер, - говорится в сообщении клуба. - В связи с ужасностью и деликатностью ситуации, просим СМИ проявить сочувствие и уважение к его семье.

Отметим, что на сегодня у "Фиорентины" был запланирован выездной матч 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". Начало игры - в 17.00 по московскому времени. Встреча отменена.

В этом сезоне Астори принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. До перехода в "Фиорентину" он играл за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому".

В составе сборной Италии Астори выступал с 2011 по 2017 год. За это время он принял участие в 14 матчах, забив 1 гол.

Давиде АСТОРИ.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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blinkers

На самом деле, смерть во сне считается лёгкой. Бог таким образом забирает человека, который чист и не мучается. С другой стороны, смерть есть смерть. Она забрала достойного и нужного там (если есть потусторонний мир). Спи спокойно, капитан Фиорентины. и Пусть замля тебе будет пухом.

16:21

andy777

Н-да, в таком возрасте это шок! Вся жизнь еще была впереди, семья и дети... Трагедия. Соболезнования семье и близким.

15:11

foreverCSKAforever

Жесть какая. Мои соболезнования родным и близким!

14:59

Солёный

Бабасян Арсен Ноунеймович ... такая формулировка "во сне" всегда для СМИ...

14:54

Angeldust

Бабасян Арсен Ноунеймович, Смерть в 31 год - лучшая смерть? Когда нечего сказать путного, лучше молчать

14:43

Excalibur

спорт убивает

14:37

maslo

RIP

14:25

ЗЮК~

Что за помойка?Даже в новости о смерти нужно желтить.

14:20

Бабасян Арсен Ноунеймович

Самая лучшая смерть, внезапно и без мучений. Поцелованный Богом.

14:15

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