Защитник "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори умер во сне

Капитан "Фиорентины" и защитник сборной Италии Давиде Астори утром 4 марта умер во сне, сообщает официальный сайт клуба. Игроку обороны "фиалок", которым в разное время интересовались "Спартак" и "Зенит", был 31 год.

- "Фиорентина" глубоко опечалена и вынуждена сообщить, что наш капитан Давиде Астори умер, - говорится в сообщении клуба. - В связи с ужасностью и деликатностью ситуации, просим СМИ проявить сочувствие и уважение к его семье.

Отметим, что на сегодня у "Фиорентины" был запланирован выездной матч 27-го тура чемпионата Италии против "Удинезе". Начало игры - в 17.00 по московскому времени. Встреча отменена.

В этом сезоне Астори принял участие в 27 играх на клубном уровне, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу. До перехода в "Фиорентину" он играл за "Пиццигеттоне", "Кремонезе", "Кальяри" и "Рому".

В составе сборной Италии Астори выступал с 2011 по 2017 год. За это время он принял участие в 14 матчах, забив 1 гол.