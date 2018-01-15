Защитник "Бенфики" прибыл в Италию для прохождения медосмотра в "Интере"

Защитник "Бенфики" Лисандро Лопес в ближайшее время станет игроком "Интера". Как сообщает Calciomercato, 27-летний игрок обороны уже находится в Италии, где он пройдет медосмотр, после чего он подпишет контракт с клубом из Милана.

Отмечается, что Лопес будет выступать за "Интер" на правах аренды. При этом клуб заплатит 500 тысяч евро. Кроме того, миланцы будут иметь право выкупа футболиста за девять миллионов евро.

В этом сезоне Лопес провел четыре матча в чемпионате Португалии, в которых он отметился голом в свои ворота.