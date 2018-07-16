За сутки онлайн-продаж "Ювентус" продал футболок Роналду на 55 миллионов евро

15 июля "Ювентус" возобновил онлайн-продажу футболок с номером 7 и фамилией новичка клуба Криштиану Роналду, сообщает Yahoo Sports Italia. 33-летний португалец пополнил состав команды из Турина 10 июля. После объявления трансфера интернет-магазин начал работать со сбоями – накануне проблемы были устранены.

По информации источника, за первые сутки с рестарта продаж "Ювентус" продал более 520 тысяч футболок. Их стоимость колеблется от 85 до 137,5 евро. Средний доход "старой синьоры" за 24 часа составил 55 миллионов евро.

Напомним, по данным transfermarkt.de, "Ювентус" заплатил "Реалу" за форварда 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.

Сегодня, 16 июля, состоятся презентация Роналду в качестве игрока "Ювентуса" и первая его первая пресс-конференция в новом клубе.

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