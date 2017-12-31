"Ювентус" закончил год победой над "Вероной"

"Верона" на своем поле проиграла "Ювентусу" в матче 19-го тура чемпионата Италии. Дублем в составе туринцев отметиля Пауло Дибала.

После 19 туров туринская команда идет на 2-м месте в турнирной таблице, а верноский - на 19-м.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Верона" - "Ювентус" - 1:3 (0:1)

Голы: Матюиди, 6 (0:1). Касерес, 59 (1:1). Дибала, 72 (1:2). Дибала, 77 (1:3).

"Верона": Николас, Касерес (Паццини, 78), Эрто, Феррари, Караччоло, Бюхель, Б.Сукулини, Ромулу, Бесса (Кальвано, 88), Верде, Кин (Ф.Сукулини, 82).

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер (Барцальи, 74), Кьеллини, Бенатиа, Сандру, Матюиди, Хедира, Бентанкур (Бернардески, 46), Игуаин, Манджукич (Маркизио, 83), Дибала.

Предупреждения: Касерес, 41. Ромулу, 85.

Судья: Маццолени.

30 декабря. Верона. Стадион "Маркантонио Бентегоди".