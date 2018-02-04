"Ювентус" забил "Сассуоло" семь безответных мячей

"Ювентус" дома разгромил "Сассуоло" (7:0) в матче 23-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев хет-триком отметился Гонсало Игуаин, а дублем – Сами Хедира. Еще по одному мячу на счету Алекса Сандру и Миралема Пьянича.

Отметим, что туринцы вышли на первое место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков. У занимающего вторую позицию "Наполи" 57 баллов и одна игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Ювентус" - "Сассуло" - 7:0 (4:0)

Голы: Сандру, 9 (1:0), Хедира, 25 (2:0), Хедира, 28 (3:0), Пьянич, 38 (4:0), Игуаин, 63 (5:0), Игуаин, 74 (6:0), Игуаин, 83 (7:0).

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Де Шильо, Сандру, Ругани (Бенатиа, 46), Матюиди (Маркизио, 26), Хедира (Стураро, 46), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Бернардески.

"Сассуоло": Консильи, Пелузо, Ачерби, Лемос, Лирола, Миссироли, Данкан, Маньянелли, Бабакар (Рагуза, 81), Берарди (Матри, 59), Политано (Бьондини, 63).

Предупреждения: Пелузо, 33. Маньянелли, 86.

Судья: Паскуа.

4 февраля. Турин. Allianz Stadium.