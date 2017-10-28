"Ювентус" выйдет на поле с "Беневенто" в форме, приуроченной к юбилею клуба

"Ювентус" сыграет в специальном комплекте формы в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Беневенто". Как сообщает пресс-служба туринцев, аттрибутика приурочена к 120-летию клуба.

На футболках "Ювентуса" будут отсутствовать рекламные логотипы. Кроме черно-белых полос на форме будут вышиты три звезды - по одной за каждые 10 выигранных скудетто.

Матч "Ювентус" - "Беневенто" состоится 5 ноября. Начало - в 17.00 по московскому времени.