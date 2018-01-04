"Ювентус" вышел в полуфинал Кубка Италии, выиграв в туринском дерби

Матч 1/4 финала Кубка Италии "Ювентус" – "Торино" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе победителей отметились нападающие Дуглас Коста и Марио Манджукич.
В полуфинале турнира команда Массимилиано Аллегри сыграет с "Аталантой".
Кубок Италии
1/4 финала
"Ювентус" - "Торино" - 2:0 (1:0)
Голы: Дуглас Коста, 15 (1:0). Манджукич, 67 (2:0).
"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Ругани, Матюиди, Пьянич, Маркизио (Хедира, 60), Асамоа, Стураро (Лихтштайнер, 46), Манджукич (Игуаин, 78), Дуглас Коста, Дибала.
"Торино": Милинкович-Савич, Бурдиссо, Де Сильвестри, Молинаро, Нкулу, Ринкон, Акуа (Оби, 81), Базелли (Бойе, 81), Яго Фальке, Ньянг (Де Лука, 81), Беренгер.
Предупреждения: Бурдиссо, 70. Ругани, 90.
Судья: Довери.
3 января. Турин. Стадион Allianz Stadium.