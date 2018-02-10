"Ювентус" всухую обыграл "Фиорентину" в юбилейном матче Буффона

"Ювентус" в гостях обыграл "Фиорентину" со счетом 2:0 в матче 24-го тура чемпионата Италии. Туринцы вернулись на первую строчку в турнирной таблице, обойдя "Наполи".

В этой встрече по голу забили Гонсало Игуаин и Федерико Бернардески. Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел 500-ю игру за туринский клуб в чемпионате. Всего в составе "Юве" он отыграл в 640 клубных встречах.

Чемпионат Италии

24-й тур

"Фиорентина" – "Ювентус" – 0:2 (0:0)

Голы: Бернардески, 56 (0:1). Игуаин, 86 (0:2).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Миленкович, Бадель, Бенасси (Эйсерик, 79), Верету, Кьеза, Симеоне, Жил Диаш (Теро, 68).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 61), Кьеллини, Бенатиа, Сандру, Хедира, Пьянич, Маркизио (Дуглас Коста, 66), Игуаин, Манджукич, Бернардески (Бентанкур, 78).

Предупреждения: Лихтштайнер, 24. Жил Диаш, 37. Сандру, 39. Верету, 67. Теро, 84. Бираги, 89. Бенатиа, 90+4.

Судья: Гвида (Италия).

9 февраля. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.