"Ювентус" впервые за 6 лет ни разу не ударил в створ ворот в домашнем матче

"Ювентус" в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (0:1) ни разу не смог ударить в створ ворот соперника. Как сообщает OptaPaolo, такое с туринцами произошло впервые с сезона-2011/2012.

Напомним, что после этого матча "Ювентус" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 45 очков. "Наполи", отставая всего на одно очко, занимает вторую строчку.