"Ювентус" вместо Витселя может приобрести Бентанкура

"Ювентус" в зимнее трансферное окно может вместо полузащитника "Зенита" Акселя Витселя усилиться хавбеком "Боки Хуниорс" Родриго Бентанкуром, сообщает Tuttosport. Предполагается, что летом 2017 года туринский клуб вступит в переговоры о приобретении итальянского полузащитника "ПСЖ" Марко Вератти.

Ситуация с подбором игроков линии полузащиты "Старой синьоры" пока не позволяет команде выйти на передовые роли в Лиге чемпионов. По информации издания, в январе ожидается как минимум одно серьезное приобретение. Наиболее вероятным вариантом выглядит приобретение Бентанкура, с которым клуб ранее контактировал во время продажи в "Боку Хуниорс" аргентинца Карлоса Тевеса.

Витсель был в шаге от перехода в "Ювентус" в последние дни летнего трансферного окна в нынешнем сезоне, однако в последний момент "Зенит" оставил бельгийского полузащитника в команде. Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга планирует выручить за продажу Витселя не менее 6 миллионов евро. Контракт бельгийца с "Зенитом" истекает в июне 2017 года.

Следующим летом "Ювентус" намерен добиться перехода в команду защитника "ПСЖ" Марко Вератти.