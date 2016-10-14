20:36 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" включил "Нового Балотелли" в заявку на матч с "Удинезе"

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри включил в заявку на матч 8-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" 16-летнего нападающего Мойзе Кина. Воспитанник академии туринского клуба, который получил прозвище "Новый Марио Балотелли", впервые в карьере приглашен в основную команду. Если форвард выйдет на поле в престоящей встрече, то станет первым игроком 2000 года рождения, который сыграет в серии А. Стоит отметить, что в своем юном возрасте Кин уже выступает за команду "Ювентус"-U19. В этом сезоне он забил пять голов в пяти официальных матчах, в том числе два в Юношеской лиге УЕФА.

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