"Ювентус" вернулся в гонку за Головина, который близок к переходу в "Челси"

Как утверждает итальянский портал TuttoMercatoWeb, "Ювентус" в течение последних нескольких часов вернулся в трансферную гонку за полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Ранее журналист calciomercato.com Маттео Педроси сообщил, что армейцы уже договорились с "Челси" об условиях перехода 22-летнего хавбека.

Однако, по информации TuttoMercatoWeb, чемпион Италии хочет опередить "Челси" в споре за Головина.

- Чемпион Италии ищет способ обогнать "Челси" в гонке, и, вероятно, убедит Головина в том, что играть с Криштиану Роналду в Лиге чемпионов лучше, чем получать большую зарплату в холодном и скучном Лондоне, - пишет источник.

Ранее стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки Головина.

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