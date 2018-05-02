"Ювентус" в случае ухода Аллегри вернет Анчелотти?

Руководство "Ювентуса" склоняется к идее приглашения на пост главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Football Italia. Специалист, работавший в клубе из Турина с 1999 по 2001 год, может вернуться в "старую синьору", если Массимилиано Аллегри покинет клуб.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что "бьянконери" могут пригласить на этот пост главного тренера "Спартака" Массимо Карреру, который с 2009 по 2014 год работал в тренерском штабе "Юве". По инфомации "СЭ", представители действующего чемпиона Италии не обращались к наставнику красно-белых по поводу возможного трудоустройства.

Отметим, что ранее Анчелотти отказался возглавить сборную Италии. Известный специалист, последним местом работы которого была "Бавария", входит в шорт-лист возможных сменщиков Арсена Венгера во главе "Арсенала".

По информации источника, президент "Ювентуса" Андреа Аньелли хочет вернуть Анчелотти в Турин во многом из-за успехов тренера в Лиге чемпионов (три титула). Под руководством Аллегри туринцы дважды выходили в финал главного еврокубкового турнира, но оба раза потерпели поражения (в 2015-м от "Барселоны" - 1:3, в 2017-м от "Реала" - 1:4).