"Ювентус" в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче полуфинала Кубка Италии "Ювентус" дома переиграл "Аталанту" со счетом 1:0. В составе туринцев с пенальти отличился полузащитник Миралем Пьянич.

Напомним, что в первой игре "Старая синьора" победила на выезде бергамасков - 1:0. Таким образом, "зебры" в четвертый раз подряд вышли в финал Кубка Италии.

В финале "Ювентус" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Милан". Первый матч, проходивший в Милане, завершился вничью - 0-0. Ответная - состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии

1/2 финала

"Ювентус" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)

Гол: Пьянич, 75 - с пенальти (1:0).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Пьянич, Маркизио (Хедира, 68), Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 83), Манджукич, Сандру (Барцальи, 85).

"Аталанта": Бериша, Манчини, Кальдара, Мазиелло (Риццо, 76), Хатебур, де Рон, Фройлер (Барроу, 87), Кристанте, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 64), Гомес.

Предупреждения: Кьеллини, 13. Гомес, 35. Пьянич, 45+1. Матюиди, 50. Мазиелло, 69. Сандру, 78. Манджукич, 87.

Судья: Фаббри.

28 февраля. Турин. Стадион Allianz Stadium.

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