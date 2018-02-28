"Ювентус" в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче полуфинала Кубка Италии "Ювентус" дома переиграл "Аталанту" со счетом 1:0. В составе туринцев с пенальти отличился полузащитник Миралем Пьянич.
Напомним, что в первой игре "Старая синьора" победила на выезде бергамасков - 1:0. Таким образом, "зебры" в четвертый раз подряд вышли в финал Кубка Италии.
В финале "Ювентус" сыграет с победителем пары "Лацио" - "Милан". Первый матч, проходивший в Милане, завершился вничью - 0-0. Ответная - состоится сегодня и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии
1/2 финала
"Ювентус" - "Аталанта" - 1:0 (0:0)
Гол: Пьянич, 75 - с пенальти (1:0).
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Бенатиа, Кьеллини, Асамоа, Пьянич, Маркизио (Хедира, 68), Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 83), Манджукич, Сандру (Барцальи, 85).
"Аталанта": Бериша, Манчини, Кальдара, Мазиелло (Риццо, 76), Хатебур, де Рон, Фройлер (Барроу, 87), Кристанте, Спинаццола, Иличич (Корнелиус, 64), Гомес.
Предупреждения: Кьеллини, 13. Гомес, 35. Пьянич, 45+1. Матюиди, 50. Мазиелло, 69. Сандру, 78. Манджукич, 87.
Судья: Фаббри.
28 февраля. Турин. Стадион Allianz Stadium.
pirogokolja
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:25
Спринт
Какие еще зебры. Никто и ни где так не называет команду "Ювентус". Очередная отсебятина на якобы спортивном сайте "С-Э".
23:12 28 февраля