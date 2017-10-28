"Ювентус" в честь 120-летия клуба сделал форму без рекламы спонсоров

"Ювентус" сделал четвертый комплект формы в честь своего 120-летия, сообщает Footyheadlines. Резервный вариант экипировки, выполненный в традиционных бело-черных цветах, официально будет представлен 1 ноября - в день рождения команды из Турина.

Отметим, что на форме не будет рекламы технического и генерального спонсоров, а вместо эмблемы клуба будут изображены три звезды, каждая из которых символизирует 10 титулов чемпиона Италии.

"Ювентус" проведет матч в этой экипировке в 12-м туре серии А - 5 ноября туринцы на своем поле примут "Беневенто".