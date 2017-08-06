"Ювентус" улучшил предложение по трансферу Бальде Кейта

"Ювентус" продолжает рассчитывать на подписание контракта с нападающим "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Il Messaggero. По информации источника, туринцы улучшили предложение по покупке прав на 22-летнего сенегальца - "Старая сеньора" готова заплатить за Кейта 20 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

Отмечается, что руководство римлян рассчитывает выручить за форварда 30 миллионов евро. Оно готово снизить сумму отступных - до 28 миллионов евро.

Действующий контракт Кейта с "Лацио" рассчитан до конца сезона-2017/18. Нападающий выступает за римский клуб с с 2013 года. За это время он провел во всех турнирах 135 матчей, забив 31 гол.