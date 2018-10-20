"Ювентус" сыграл вничью с "Дженоа" и впервые в этом сезоне потерял очки в чемпионате Италии

"Ювентус" и "Дженоа" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Италии (1:1). Голом в составе "бьянконери" отметился нападающий Криштиану Роналду, у гостей отличился хавбек Даниэль Бесса.

Экс-защитник "Зенита", а ныне капитан "Дженоа", Доменико Кришито отыграл 90 минут и получил желтую карточку.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Ювентус" - "Дженоа" - 1:1 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду, 18 (1:0). Бесса, 67 (1:1).

"Ювентус": Щенсны, Бенатиа, Бонуччи, А.Сандру, Жоау Канселу, Матюиди (Дибала, 71), Пьянич, Бентанкур, Криштиану Роналду, Манджукич (Бернардески, 81), Куадрадо (Дуглас Коста, 59).

"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 79), Бираски, Ромеро, Лазович, Р.Сандру, Ромулу, Бесса (Хильемарк, 82), Пентек, Куаме (Пандев, 85).

Предупреждения: Ромеро, 9. Бенатиа, 30. Кришито, 71. Пандев, 89.

Судья: Ла Пенна.

20 октября. Турин. Стадион "Ювентус".

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