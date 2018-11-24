"Ювентус" – СПАЛ: прямая видео-трансляция в 20.00

Лидер чемпионата Италии "Ювентус" в субботу, 24 ноября, сыграет на своем стадионе в Турине с клубом СПАЛ. Начало матча - в 20:00 по московскому времени. "Ювентус" выиграл три последних матча чемпионата Италии, а Криштиану Роналду забил в них три гола. У туринского клуба 34 очка, на шесть больше, чем у идущего вторым "Наполи".

СПАЛ идет на 15-м месте в турнирной таблице. Команда не выигрывала в чемпионате Италии с 20 октября, когда сенсационно победила "Рому". После этого СПАЛ потерпел разгромные поражения от "Фрозиноне" и "Лацио " и сыграла вничью с "Кальяри".

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионат Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции матчей серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.