"Ювентус" седьмой год подряд выиграл чемпионат Италии

"Ювентус" стал чемпионом Италии-2017/18. В матче 37-го тура подопечные Массимилиано Аллегри сыграли вничью с "Ромой" (0:0) и стали недосягаемы для "Наполи", который победил "Сампдорию".

Для "Ювентуса" это седьмое подряд чемпионство и 34-е в истории (еще двух титулов клуб был лишен в результате коррупционного скандала). Кроме того, туринцы четвертый сезон подряд делают "золотой дубль (чемпионат и Кубок Италии).

Вратарь и капитан "Юве" Джанлуиджи Буффон, завоевавший 9-й чемпионский титул в карьере, в сегодняшней игре остался в запасе.

Чемпионат Италии

Серия A

37-й тур

"Рома" - "Ювентус" - 0:0

"Рома": Алиссон, Флоренци, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Л.Пеллегрини (Гоналон, 73), Де Росси (Стротман, 82), Наингголан, Дженгиз Ундер (Шик, 81), Джеко, Эль-Шаарави.

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Барцальи, Ругани, Сандру, Пьянич, Матюиди, Дибала, Бернардески (Дуглас Коста, 67), Игуаин, Манджукич (Бентанкур, 81).

Предупреждения: Пьянич, 32. Сандру, 43. Наингголан, 63.

Удаление: Наингголан, 68.

Судья: Тальявенто.

13 мая. Рим. Стадион "Olimpico".

"Сампдория" - "Наполи" - 0:2 (0:0)

Голы: Милик, 72 (0:1). Альбиоль, 80 (0:2).

"Сампдория": Белец, Реджини (Стринич, 81), Берешински, Андерсен, Феррари, Рамирес, Прат, Линетти, Торрейра, Капрари (Сапата, 70), Ковнацки (Альварес, 87).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Аллан (Рог, 81), Зелиньски, Жоржинью, Кальехон (Хамшик, 67), Мертенс (Милик, 71), Инсинье.

Предупреждения: Милик, 73. Рамирес, 86. Хамшик, 86. Линетти, 90.

Судья: Гавиллуччи.

13 мая. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".