"Ювентус" сделал заявление по поводу обвинения Роналду в изнасиловании

"Ювентус" в Твиттере выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с нападающим Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании в 2009 году.

- Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в "Ювентусе". События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом, - говорится в сообщении.

После обвинений Роналду не был вызван в сборную Португалии на матч Лиги наций с Польшей (11 октября) и товарищескую игру с Шотландией (14 октября).

Роналду и изнасилование: теперь его не вызвали в сборную