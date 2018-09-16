"Ювентус" – "Сассуоло": прямой эфир, трансляция – в 16.00 (видео)

После матчей сборных возобновляется чемпионат Италии. Одной из центральных игр в этот уик-энд состоится в Турине, где местный "Ювентус" примет "Сассуоло". Чемпион по-традиции мощно начал сезон – победил в трех играх из трех, а соперник не менее удивил, набрав семь баллов и взобравшись на вторую строчку. Так что сегодня битва лидеров. Воскресеный матч состоится на арене Allianz Stadium, стартовый свисток прозвучит – в 16.00 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Сассуоло" – в матч-центре сайта.

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"Ювентус" – "Сассуоло": прямой эфир