"Ювентус" – "Сассуоло": прямая трансляция – в 17.15 (видео)

В этот уик-энд состоится 4-й тур чемпионата Италии по футболу. И в гости к "Ювентус" приедет сенсационная команда "Сассуоло". Команды удачно начали сезон – туринский клуб добился трех побед в трех играх и лидирует в чемпионате, команда из Сассуоло набрала семь баллов и взлетела на вторую строчку. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе Allianz Stadium и начнется в 16.00 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Италии, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры серии А в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Ювентус" – "Сассуоло" – в матч-центре сайта.

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"Ювентус" – "Сассуоло": прямой эфир