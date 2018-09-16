"Ювентус" – "Сассуоло". Видеотрансляция матча

В матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 16 сентября, "Ювентус" принимает "Сассуоло".

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Следить за матчем "Ювентус" – "Сассуоло" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

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