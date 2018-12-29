"Ювентус" - "Сампдория": Щенсны получил травму на разминке, его заменил Перин

В стартовом составе "Ювентуса" на матч 19-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" в последний момент произошла замена.

Как сообщает в Твиттере итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, голкипер Войчех Щенсны травмировался на разминке, получив небольшое мышечное повреждение. Вместо него сыграет Маттиа Перин.

Уже на второй минуте "Юве" удалось открыть счет. Голом отметился Криштиану Роналду.

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