"Ювентус" - "Сампдория": Щенсны получил травму на разминке, его заменил Перин

В стартовом составе "Ювентуса" на матч 19-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией" в последний момент произошла замена.
Как сообщает в Твиттере итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, голкипер Войчех Щенсны травмировался на разминке, получив небольшое мышечное повреждение. Вместо него сыграет Маттиа Перин.
#JuventusSampdoria, piccolo problema muscolare per #Szczesny nel riscaldamento: gioca #Perinhttps://t.co/r9R8rZUnqG– Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 29 декабря 2018 г.
Уже на второй минуте "Юве" удалось открыть счет. Голом отметился Криштиану Роналду.
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