"Ювентус" - "Рома": Джеко не попал в стартовый состав гостей

Стали известны стартовые составы "Ювентуса" и "Ромы" на матч 17-го тура чемпионата Италии. Лучший бомбардир гостей Эдин Джеко не попал в число 11 игроков "старта".

"Ювентус": Щенсны - Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру - Бентанкур, Пьянич, Матюиди - Дибала, Манджукич, Криштиану Роналду.

"Рома": Олсен - Сантон, Манолас, Фасио, Коларов - Кристанте, Н'Зонзи - Дженгиз Юндер, Дзанольо, Флоренци - Шик.

"Ювентус" - "Рома": чемпионат Италии по футболу, серия A, 18-й тур, 22 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.30 (время московское)