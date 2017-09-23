"Ювентус" разгромил "Торино" в дерби, Дибала оформил дубль

"Ювентус" уверенно обыграл "Торино" со счетом 4:0 в матче 6-го тура чемпионата Италии. Отметим, что хозяева поля победили во всех шести встречах Серии А.

В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, по голу забили Миралем Пьянич и Алекс Сандру. На счету аргентинского форварда уже 10 голов в чемпионате. Отметим, что "Юве" не проигрывал сопернику в дерби с апреля 2015 года.

С 24-й минуты встречи гости играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку был удален с поля полузащитник Даниэле Базелли. Напомним, что за "Торино" выступает бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди.

Чемпионат Италии

6-й тур

"Ювентус" – "Торино" – 4:0 (2:0)

Голы: Дибала, 16 (1:0). Пьянич, 40 (2:0). Сандру, 57 (3:0). Дибала, 90+1 (4:0).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бенатиа, Сандру, Матюиди (Бентанкур, 72), Пьянич, Манджукич (Игуаин, 80), Куадрадо (Бернардески, 62), Дуглас Коста, Дибала.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Лянко, Ринкон (Густафссон, 75), Базелли, Ляич, Яго Фальке (Акуа, 30), Ньянг (Бойе, 70), Белотти.

Предупреждения: Базелли, 10. Ляич, 39. Бенатиа, 45. Акуа, 83.

Удаление: Базелли ("Торино"), 24.

Судья: Джакомелли.

23 сентября. Турин. Стадион Allianz Stadium.