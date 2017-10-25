"Ювентус" разгромил СПАЛ, "Наполи" победил "Дженоа", "Лацио" обыграл "Болонью"

"Ювентус" в матче 10-го тура чемпионата Италии разгромил СПАЛ со счетом 4:1.

В другой встрече "Лацио" в гостях победил "Болонью" - 2:1. "Наполи" также на чужом поле взял верх над "Дженоа" - 3:2.

"Наполи" лидирует в турнирной таблице. "Лацио" идет на третье строчке. "Ювентус" занимает четвертое место.

Чемпионат Италии

Серия A

10-й тур

"Ювентус" - "СПАЛ" - 4:1 (2:1)

Голы: Бернардески, 14 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Палоски, 34 (2:1). Игуаин, 65 (3:1). Куадрадо, 70 (4:1).

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Барцальи, Сандру, Ругани, Хедира (Маркизио, 75), Бентанкур (Пьянич, 59), Игуаин, Дуглас Коста, Дибала, Бернардески (Куадрадо, 56).

"СПАЛ": Гомис, Фелипе, Саламон, Иконому (Коста, 64), Маттьелло, Вивиани, Скьявон, Риццо (Мора, 78), Лаццари, Боррьелло, Палоски (Бонаццоли, 71).

Предупреждение: Ругани, 37.

Судья: Паскуа.

25 октября. Турин. Стадион Allianz Stadium.

"Болонья" - "Лацио" - 1:2 (0:2)

Голы: Милинкович-Савич, 4 (0:1). Лулич, 28 (0:2). Лулич, 50 - в свои ворота (1:2).

Нереализованный пенальти: Иммобиле (Лацио), 19 (вратарь)

"Болонья": Миранте, Де Майо, Крафт, Хеландер, Масина, Кризетиг (Фаллетти, 70), Верди, Донса (Надь, 42), Пульгар, Дестро, Крейчи (Оквонково, 80).

"Лацио": Стракоша, Раду, де Фрай, Баштуш, Марушич (Габаррон, 89), Лукас, Лулич (Лукаку, 64), Пароло, Луис Альберто (Нани, 73), Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Масина, 19. Баштуш, 55. Раду, 72. Фаллетти, 85.

Судья: Масса.

25 октября. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Дженоа" - "Наполи" - 2:3 (1:2)

Голы: Таарабт, 4 (1:0). Мертенс, 14 (1:1). Мертенс, 30 (1:2). Зуканович, 60 - в свои ворота (1:3). Иццо, 76 (2:3).

"Дженоа": Перин, Россеттини, Зуканович, Иццо, Ригони, Мигел Велозу (Омеонга, 61), Таарабт, Лазович, Бертолаччи (Пандев, 84), Лаксальт, Галабинов (Лападула, 63).

"Наполи": Пепе Рейна, Кирикеш, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Аллан, 81), Зелиньски, Диавара, Кальехон (Рог, 71), Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 90).

Предупреждения: Зуканович, 74. Рог, 86.

Судья: Маццолени.

25 октября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.