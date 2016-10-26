"Ювентус" разгромил "Сампдорию", "Рома" обыграла "Сассуоло"

"Ювентус" на своем поле в матче 10-го тура серии А разгромил "Сампдорию" – 4:1. Уже к девятой минуте туринцы успели забить дважды. В итоге дубль оформил защитник бело-черных Джорджо Кьеллини. "Старая синьора" сохранила лидерство в таблице, "Сампа" идет 15-й.

В другом поединке "Рома" на выезде нанесла поражение "Сассуоло" – 3:1. Дублем у римлян отметился Эдин Джеко. Подопечные Лучано Спаллетти занимают вторую строчку в таблице, "Сассуоло" – 15-й.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Ювентус" – "Сампдория" – 4:1 (2:0)

Голы: Манджукич, 4 (1:0). Кьеллини, 9 (2:0). Шик, 57 (2:1). Пьянич, 65 (3:1). Кьеллини, 87 (4:1).

"Ювентус": Нету, Кьеллини, Эвра (Сандру, 40), Дани Алвес, Бонуччи, Хедира, Пьянич (Асамоа, 82), Маркизио (Лемина, 73), Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Сала, Шкриньяр, Чигарини, Баррето (Джуричич, 74), Альварес, Прат, Шик (Квальярелла, 61), Будимир (Муриэль, 61).

Предупреждения: Сильвестре, 42. Баррето, 62. Чигарини, 89.

Судья: Руссо.

26 октября. Турин. Стадион Juventus Stadium.

"Сассуоло" – "Рома" – 1:3 (1:0)

Голы: Каннаваро, 12 (1:0). Джеко, 57 (1:1). Джеко, 76 - с пенальти (1:2). Наингголан, 78 (1:3).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Лирола, 73), Пелузо, Ачерби, Аджапонг (Риччи, 79), Маццителли, Пеллегрини, Матри (Бьондини, 63), Дефрель, Политано.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Эмерсон, Де Росси, Стротман (Паредес, 69), Наингголан, Флоренци (Тотти, 85), Джеко, Эль-Шаарави (Рюдигер, 79), Салах.

Предупреждения: Маццителли, 30. Пеллегрини, 72. Лирола, 75.

Судья: Дамато.

26 октября. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.