"Ювентус" разгромил "Палермо", Дибала сделал дубль

"Ювентус" разгромил "Палермо" в матче 25-го тура чемпионата Италии - 4:1. Дубль на свой счет записал нападающий туринской команды Паулу Дибала, еще по голу забили Клаудио Маркизио и Гонсало Игуаин. "Зебры" увеличили свое преимущество над "Ромой" до десяти очков.

Чемпионат Италии

Серия А

"Ювентус" - "Палермо" - 4:1 (2:0)

Голы: Маркизио, 13 (1:0). Дибала, 40 (2:0). Игуаин, 63 (3:0). Дибала, 89 (4:0). Чочев, 90+3 (4:1).

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бенатиа, Бонуччи, Хедира (Лемина, 46), Маркизио (Ринкон, 75), Асамоа, Стураро (Куадрадо, 70), Игуаин, Дибала, Пьяца.

"Палермо": Посавец, Рисполи, Анджелкович, Алеесами, Гольданига, Яяло (Шуньич, 51), Чочев, Шаллаи (Эмбало, 71), Бруну Энрике, Несторовски, Балог (Диаманти, 82).

Предупреждения: Гольданига, 4. Маркизио, 36.

Судья: Ди Белло.

17 февраля. Турин. Стадион Juventus Stadium.