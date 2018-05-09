23:52 9 мая | Футбол — Италия

"Ювентус" разгромил "Милан" и в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии

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"Ювентус" забил четыре безответных мяча "Милану" в финале Кубка Италии. Все голы были забиты во втором тайме.

Дубль оформил защитник Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты), еще один гол забил полузащитник Дуглас Коста (61). Форвард "Милана" Никола Калинич отметился автоголом (76).

"Ювентус" стал победителем Кубка Италии в 4-1 раз подряд и в 13-й раз в истории. Ближайшем преследователем туринцев по числу побед вляется "Рома" (9). "Милан" становился обладателем Кубка Италии 5 раз.


Кубок Италии 2017/18 

Финал 

"Ювентус" - "Милан" - 4:0 (0:0)

Голы: Бенатиа, 56 (1:0). Дуглас Коста, 61 (2:0). Бенатиа, 64 (3:0). Калинич, 76 - в свои ворота (4:0). 

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Хедира, Пьянич (Маркизио, 87), Матюиди, Дибала (Игуаин, 83), Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески, 73).

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли (Монтоливо, 80), Бонавентура, Сусо (Борини, 68), Кутроне (Калинич, 62), Хакан Чалханоглу.

Предупреждения: Дуглас Коста, 61. Калабрия, 73. 

Судья: Дамато.

09 мая. Рим. Стадион "Olimpico".

Ювентус - Милан


 




 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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opantilov

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01:33

MarkThess

Forza Juve!!!

00:50

баламошка

Ретузе должно быть стыдна)

00:35

delacrua

Поздравляю!

00:27

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