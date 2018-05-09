"Ювентус" разгромил "Милан" и в четвертый раз подряд выиграл Кубок Италии

"Ювентус" забил четыре безответных мяча "Милану" в финале Кубка Италии. Все голы были забиты во втором тайме.
Дубль оформил защитник Мехди Бенатиа (56-я и 64-я минуты), еще один гол забил полузащитник Дуглас Коста (61). Форвард "Милана" Никола Калинич отметился автоголом (76).
"Ювентус" стал победителем Кубка Италии в 4-1 раз подряд и в 13-й раз в истории. Ближайшем преследователем туринцев по числу побед вляется "Рома" (9). "Милан" становился обладателем Кубка Италии 5 раз.
Кубок Италии 2017/18
Финал
"Ювентус" - "Милан" - 4:0 (0:0)
Голы: Бенатиа, 56 (1:0). Дуглас Коста, 61 (2:0). Бенатиа, 64 (3:0). Калинич, 76 - в свои ворота (4:0).
"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Бенатиа, Барцальи, Асамоа, Хедира, Пьянич (Маркизио, 87), Матюиди, Дибала (Игуаин, 83), Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески, 73).
"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли (Монтоливо, 80), Бонавентура, Сусо (Борини, 68), Кутроне (Калинич, 62), Хакан Чалханоглу.
Предупреждения: Дуглас Коста, 61. Калабрия, 73.
Судья: Дамато.
09 мая. Рим. Стадион "Olimpico".
opantilov
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://tok.pw/mblog
01:33
MarkThess
Forza Juve!!!
00:50
баламошка
Ретузе должно быть стыдна)
00:35
delacrua
Поздравляю!
00:27