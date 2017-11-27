"Ювентус" разгромил "Кротоне"

"Ювентус" обыграл "Кротоне" в матче 14-го тура чемпионата Италии - 3:0. По голу в этой встрече забили Марио Манджукич, Маттиа Де Шильо и Мехди Бенатиа.

Туринцы после этой победы набрали 34 очка. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице с отставанием от лидирующего "Наполи" в 4 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

14-й тур

"Ювентус" - "Кротоне" - 3:0 (0:0)

Голы: Манджукич, 52 (1:0). Де Шильо, 60 (2:0). Бенатиа, 71 (3:0).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Де Шильо, 57), Барцальи, Бенатиа, Хеведес (Пьянич, 68), Сандру, Матюиди, Маркизио (Стураро, 77), Манджукич, Дуглас Коста, Дибала.

"Кротоне": Кордац, Павлович, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Роден, Барберис (Ромеро, 79), Мандрагора, Тонев (Тротта, 75), Будимир, Налини (Фараони, 85).

Предупреждения: Будимир, 32. Бенатиа, 45+1. Матюиди, 50. Роден, 85.

Судья: Гавиллуччи.

26 ноября. Турин. Стадион Allianz Stadium.