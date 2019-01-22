"Ювентус" разгромил "Кьево"

"Ювентус" обыграл "Кьево" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 3:0. По одному мячу в этой игре забили Дуглас Коста, Эмре Джан и Даниэле Ругани.

Туринцы одержали 18-ю победу при двух ничьих. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 9 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Ювентус" - "Кьево" - 3:0 (2:0)

Голы: Дуглас Коста, 13 (1:0). Эмре Джан, 45 (2:0). Ругани, 84 (3:0).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 52 (вратарь)

"Ювентус": Перин, Кьеллини, Де Шильо, Сандру (Кин, 89), Ругани, Матюиди, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Дуглас Коста (Бентанкур, 76), Дибала, Бернардески (Спинаццола, 86).

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович, Бани, Хетемай (Виньято, 61), Радованович, Депаоли (Ярошиньски, 66), Кийен, Пеллиссьер (Стемпиньски, 65), Меджорини, Джаккерини.

Предупреждения: Бани, 51. Де Шильо, 80. Кийен, 83.

Судья: Пиччинини.

21 января. Турин. Стадион "Ювентус".