"Ювентус" разгромил "Кьево"

"Ювентус" обыграл "Кьево" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 3:0. По одному мячу в этой игре забили Дуглас Коста, Эмре Джан и Даниэле Ругани.
Туринцы одержали 18-ю победу при двух ничьих. Команда лидирует в турнирной таблице, опережая "Наполи" на 9 очков.
Чемпионат Италии
Серия А
20-й тур
"Ювентус" - "Кьево" - 3:0 (2:0)
Голы: Дуглас Коста, 13 (1:0). Эмре Джан, 45 (2:0). Ругани, 84 (3:0).
Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 52 (вратарь)
"Ювентус": Перин, Кьеллини, Де Шильо, Сандру (Кин, 89), Ругани, Матюиди, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Дуглас Коста (Бентанкур, 76), Дибала, Бернардески (Спинаццола, 86).
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Томович, Бани, Хетемай (Виньято, 61), Радованович, Депаоли (Ярошиньски, 66), Кийен, Пеллиссьер (Стемпиньски, 65), Меджорини, Джаккерини.
Предупреждения: Бани, 51. Де Шильо, 80. Кийен, 83.
Судья: Пиччинини.
21 января. Турин. Стадион "Ювентус".