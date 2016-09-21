"Ювентус" разгромил "Кальяри"

"Ювентус" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии разгромил "Кальяри" – 4:0. В другой встрече "Кьево" на своем поле победил "Сассуоло" – 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Ювентус" – "Кальяри" – 4:0 (3:0)

Голы: Ругани, 14 (1:0). Игуаин, 33 (2:0). Дани Алвес, 39 (3:0). Чеппителли, 83 – в свои ворота (4:0).

"Ювентус": Буффон (Нету, 46), Кьеллини, Барцальи, Дани Алвес, Сандру, Ругани, Пьянич, Эрнанес, Лемина, Игуаин (Манджукич, 81), Дибала (Пьяца, 72).

"Кальяри": Сторари, Бруну Алвеш, Мурру, Биттанте, Чеппителли, Ди Дженнаро, Падоин, Жоау Педру (Тахцидис, 46), Барелла, Боррьелло (Джаннетти, 46), Сау (Мунари, 67).

Предупреждения: Ди Дженнаро, 13. Биттанте, 41. Ругани, 65. Мунари, 90+1.

Судья: Марьяни.

21 сентября. Турин. Juventus Stadium.

"Кьево" - "Сассуоло" - 2:1 (2:1)

Голы: Ригони, 21 (1:0). Дефрель, 28 (1:1). Кастро, 40 (2:1).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Сполли, Каччаторе, Бирса, Хетемай, Кастро (Радованович, 80), Ригони, Пеллиссьер (Флоро Флорес, 61), Меджорини (Инглезе, 71).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро (Антей, 46), Пелузо, Ачерби, Летшерт, Бьондини, Данкан (Политано, 59), Маньянелли, Матри (Йеммелло, 21), Дефрель, Риччи.

Предупреждения: Бьондини, 54. Меджорини, 60. Соррентино, 90+4.

Судья: Джакомелли.

21 сентября. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.