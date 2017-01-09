"Ювентус" разгромил "Болонью", Игуаин сделал дубль

"Ювентус" разгромил "Болонью" в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Дубль в составе туринцев оформил аргентинец Гонсало Игуаин, еще один гол – на счету Пауло Дибалы. "Старая синьора" с 45-ю очками продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, опережая "Рому" на четыре балла.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Ювентус" – "Болонья" – 3:0 (2:0)

Голы: Игуаин, 7 (1:0). Дибала, 41 – с пенальти (2:0). Игуаин, 55 (3:0).

"Ювентус": Нету, Лихтштайнер, Кьеллини, Барцальи, Хедира (Ринкон, 81), Пьянич (Куадрадо, 70), Маркизио, Асамоа, Стураро, Игуаин (Манджукич, 73), Дибала.

"Болонья": Миранте, Торосидис, Майетта, Иконому, Масина, Джемаили (Риццо, 71), Крейчи (Пульгар, 71), Вивиани, Донса, Дестро, Ди Франческо (Мунье, 88).

Предупреждения: Лихтштайнер, 17. Торосидис, 35. Ди Франческо, 45+1.

Судья: Марьяни (Италия).

Турин. Стадион "Ювентус Стэдиум".