11:04 | Футбол — Италия

"Ювентус" расторг контракт с Маркизио. Он провел в клубе 25 лет


"Ювентус" на официальном сайте объявил об уходе 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио. Стороны договорились о расторжении контракта.

В общей сложности Маркизио провел за "Ювентус" 389 матчей, забил 37 голов и сделал 42 результативные передачи. Игрок был зачислен в академию туринского клуба в семь лет.

В составе "Ювентуса" Маркизио семь раз становился чемпионом Италии.

 

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