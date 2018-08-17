"Ювентус" расторг контракт с Маркизио. Он провел в клубе 25 лет

"Ювентус" на официальном сайте объявил об уходе 32-летнего полузащитника Клаудио Маркизио. Стороны договорились о расторжении контракта.

В общей сложности Маркизио провел за "Ювентус" 389 матчей, забил 37 голов и сделал 42 результативные передачи. Игрок был зачислен в академию туринского клуба в семь лет.

В составе "Ювентуса" Маркизио семь раз становился чемпионом Италии.