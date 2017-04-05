"Ювентус" проиграл "Наполи", но вышел в финал Кубка Италии

В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии "Наполи" на своем поле вырвал победу у "Ювентуса" – 3:2. Дублем у бело-черных отметился Гонсало Игуаин, который ранее выступал за неаполитанцев. Но хозяевам удалось переломить ход встречи и в итоге выиграть – по голу забили Марек Хамшик, Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье.

Игра в Турине завершилась победой "Старой синьоры" со счетом 3:1. Так что в финал Кубка выходит "Ювентус". Его соперником в решающем матче турнира станет "Лацио".

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

"Наполи" – "Ювентус" – 3:2 (0:1)

Первый матч – 1:3.

Трансляция матча