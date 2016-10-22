"Ювентус" проиграл "Милану"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле нанес поражение "Ювентусу" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет полузащитник Мануэль Локателли. Для туринцев это поражение стало вторым в нынешнем сезоне в серии А, причем оба раза "Старая синьора" уступала командам из Милана.

Несмотря на осечку, "Ювентус" сохранил лидерство в турнирной таблице. Победа позволила красно-черным подняться на второе место. От подопечных Массимилиано Аллегри их отделяет всего два очка.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Милан" - "Ювентус" - 1:0 (0:0)

Гол: Локателли, 65.

"Милан": Доннарумма, Абате, Палетта, Романьоли, Де Шильо, Бонавентура, Локателли (Гомес, 81), Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 90+3), Ньянг (Поли, 69).

"Ювентус": Буффон, Барцальи, Бонуччи, Бенатиа (Манджукич, 75), Дани Алвес, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Сандру, Дибала (Куадрадо, 33), Игуаин.

Предупреждения: Бонуччи, 30. Пьянич, 38. Куцка, 44. Доннарумма, 50. Дани Алвес, 76. Локателли, 79. Поли, 83.

Судья: Риццоли.

22 октября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

Трансляция матча "Милан" - "Ювентус"