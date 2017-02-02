14:50 2 февраля | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" продлил контракт с Лихтштайнером до 2018 года

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"Ювентус" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Штефаном Лихтштайнером. Новое соглашение с 33-летним игроком сборной Швейцарии рассчитано до лета 2018 года.

Футболист играет за туринский клуб с 2011 года и с тех пор провел в футболке "Ювентуса" 213 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 26 передач. Ранее он выступал за такие команды, как "Грассхоппер", "Лилль" и "Лацио".

В составе "Ювентуса" Лихтштайнер пять раз выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок и Суперкубок страны, а также один раз играл в финале Лиги чемпионов в сезоне-2014/15.

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Материалы REN-TV

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