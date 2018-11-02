"Ювентус" продемонстрировал статистику Роналду

"Ювентус" показал статистику форварда Криштиану Роналду.

Португалец за все время в туринском клубе забил 7 голов и отдал 4 передачи в чемпионате Италии, нанес 32 удара в створ ворот (что составляет 46% ударов в створ у всей команды), а также нанес 78 ударов по воротам - это больше, чем у любого другого игрока серии а.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей за "бьянконери".

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