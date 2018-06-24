"Ювентус" претендует на Година и де Лигта на замену Ругани

"Ювентус" интересуется защитниками Диего Годином ("Атлетико") и Маттейсом де Лигтом ("Аякс"). Клуб хочет усилить оборону в связи с вероятным уходом в "Челси" Даниеле Ругани.

Ранее сообщалось, что "Челси" готов заплатить за итальянца 35-40 миллионов евро. 32-летний Годин в прошлом сезоне провел 45 матчей за "Атлетико" и забил один мяч. 18-летний де Лигт в 39 матчах за "Аякс" забил трижды при трех голевых передачах.