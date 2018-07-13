"Ювентус" представит Криштиану Роналду 16 июля

"Ювентус" в своем Твиттере объявил, что представит португальского форварда Криштиану Роналду в качестве игрока команды в понедельник, 16 июля. В этот день 33-летний игрок прибудет в Турин.



По данным итальяских СМИ, на 18.30 по московскому времени запланирована первая пресс-конференция Роналду в качестве игрока "Старой сеньоры". Перед этим он пройдет медицинское обследование.



Португалец подписал 4-летний контракт с "Ювентусом" 10 июля. Туринцы заплатили "Реалу" за Роналду 105 миллионов евро.





