"Ювентус" предложил "Барселоне" за Гомиша 33 миллиона евро

"Ювентус" предложил за полузащитника "Барселоны" Андре Гомиша 33 миллиона евро, информирует Radioestadio. Однако каталонцы требуют за 24-летнего хавбека сборной Португалии 40 миллионов. Отмечается, что туринский клуб вместо Гомиша может приобрести полузащитника "Севильи" Стивен Н'зонзи.

Ранее сообщалось, что Гомиш будет выступать за "Ювентус" на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до конца года. Напомним, португалец перешел в "Барселону" летом 2016 года, но не сумел стать игроком стартового состава. За это время он провел во всех турнирах 48 матчей, забив 3 гола.