"Ювентус" поздравил Буффона с юбилеем

Пресс-служба "Ювентуса" поздравила вратаря Джанлуиджи Буффона с юбилеем. Сегодня итальянец отмечает свой 40-й день рождения.
"Ты номер один, ты супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг. С днем рождения!", - говорится в сообщении "Ювентуса".
Буффон является 10-кратным чемпионом Италии и 3-кратным обладателем Кубка страны. Кроме того, он выиграл в 1999 году Кубок УЕФА, выступая за "Парму". Со сборной Италии вратарь стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом на Евро-2012.
È il numero uno, è il supereroe che continua a farci emozionare. 🏳🏴– JuventusFC (@juventusfc) 27 января 2018 г.
Buon compleanno, @gianluigibuffon! 🎉🎉🎉
#GIG1BDAY pic.twitter.com/kK4ZpHd9Af