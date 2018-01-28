"Ювентус" поздравил Буффона с юбилеем

Пресс-служба "Ювентуса" поздравила вратаря Джанлуиджи Буффона с юбилеем. Сегодня итальянец отмечает свой 40-й день рождения.

"Ты номер один, ты супергерой, который продолжает вызывать у нас восторг. С днем рождения!", - говорится в сообщении "Ювентуса".

Буффон является 10-кратным чемпионом Италии и 3-кратным обладателем Кубка страны. Кроме того, он выиграл в 1999 году Кубок УЕФА, выступая за "Парму". Со сборной Италии вратарь стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом на Евро-2012.