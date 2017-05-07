"Ювентус" потерял очки в чемпионате на своем поле впервые с сентября 2015 года

"Ювентус" сыграл вничью с "Торино" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии. "Старая синьора" впервые почти за два года потеряла очки в серии А на своем поле. В последний раз бело-черные не выигрывали на "Ювентус Стэдиум" 23 сентября 2015 года. Тогда они сыграли вничью с "Фрозиноне" (1:1).

После этого "Юве" выдал 33-матчевую домашнюю победную серию в чемпионате. Беспроигрышная серия бело-черных в серии А в домашних матчах достигла 36 игр.