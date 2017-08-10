"Ювентус" получит 2 миллиона евро от "Торино" за аренду Ринкона

Полузащитник "Ювентуса" Томас Ринкон к переходу в "Торино", сообщает Gianlucadimarzio.com. Клубы договорились об аренде хавбека. "Быки" заплатят за 29-летнего футболиста 2 миллиона евро.

При этом соглашение будет включать в себя пункт первоочередного права выкупа за 7 миллионов, если Ринкон проведет в их составе определенное количество матчей. Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован "Спартак".

В минувшем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах и сделал три голевые передачи, не забив ни одного мяча.

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