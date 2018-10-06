"Ювентус" полностью поддерживает Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что руководство клуба выражает полную поддержку нападающему Криштиану Роналду, который обвиняется в изнасиловании модели Кэтрин Майорги.

- Мы уже заявляли о полной поддержке нашего игрока, - приводит слова Паратичи Football Italia. - Он - большой профессионал, который всегда был очень активен в социальных вопросах. Партнеры по команде поддерживают его. На протяжении всей карьеры он был образцом для подражания.

Роналду перешел в "Ювентус" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. Он провел 8 матчей за туринский клуб, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

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