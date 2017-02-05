22:58 5 февраля | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" подтвердил переговоры по продаже Эрнанеса в Китай

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Директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что клуб завтра проведет переговоры по трансферу полузащитника Эрнанеса с китайским клубом "Хэбэй Чайна Форчун". Ранее сообщалось, что итальянцам предложено 10 миллионов евро за игрока, а сам бразилец получит контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

- Завтра утром мы проведем встречу с представителями китайского клуба, - приводит Mediaset слова Маротты. - Будем пытаться завершить сделку.

Отметим, бразилец выступает в составе "Ювентуса" с 2015 года. За Эрнанеса "зебры" отдали 11 миллионов евро. В это сезоне он забил один мяч в 10 играх чемпионата.

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Материалы REN-TV

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