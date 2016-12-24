"Ювентус" подтвердил наличие травмы у Алекса Сандру

"Ювентус" на своем сайте заявил, что защитник Алекс Сандру прошел специальное медицинское обследование, которое подтвердило наличие травмы. Футболист получил повреждение бедра в первом тайме матча за Суперкубок Италии против "Милана" (1:1, пен. - 3:4) и был заменен на 33-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что бразильцу потребуется 2-3 недели на восстановление. В ближайшие дни клуб официально объявит о его сроках лечения.

За "Ювентус" Сандру выступает с 2015 года. В текущем сезоне чемпионата Италии он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 3 голевые передачи.