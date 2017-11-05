"Ювентус" подтвердил, что сыграет с "Беневенто" в форме, посвященной 120-летию клуба

"Ювентус" в своем Твиттере опубликовал форму, в которой команда сыграет в матче 12-го тура чемпионата Италии против "Беневенто". Туринцы выйдут на поле домашнего стадиона в экипировке, посвященной 120-летию клуба.

Отметим, что на форме нет рекламы технического и генерального спонсоров. Вместо эмблемы клуба изображены три звезды, каждая из которых символизирует 10 титулов чемпиона Италии.

После 11 туров "Ювентус" занимает 4-е место в турнирной таблице серии А, набрав 28 очков. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 3 балла. "Беневенто" в этом чемпионате не набрал ни одного очка.