"Ювентус" поддерживает кандидатуру Галлиани на пост президента футбольной лиги Италии

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта поддержал кандидатуру своего коллеги из "Милана" Адриано Галлиани, который входит в число кандидатов на пост президента футбольной лиги Италии. В конце ноября Галлиани покинет миланский клуб в связи со сменой руководства.

– Галлиани абсолютно соответствует критериям президента лиги, – цитирует Football Italia Маротту. – У него богатый опыт, мудрость и он прекрасно разбирается в области телевизионых прав. Помимо прочего, Галлиани прекрасно разбирается в футболе. Считаю, что для успешной работы во главе серии A все 20 клубов высшего дивизиона должны поддерживать одного кандидата.